В Москве за поножовщину и убийство осудили мигранта

В Москве вынесли приговор 21-летнему уроженцу Средней Азии, который проходил фигурантом по нескольким уголовным статьям. Уточняется, что злоумышленник устроил кровавую поножовщину, которая обернулась человеческой жертвой.
Кроме того, во время конфликта приезжий ранил ножом еще одного человека. Теперь осужденному предстоит ответить за свои поступки по всей строгости закона, передает "Царьград".
Популярные темы форума
Путин не вор
Наглость, высокомерие, тупость
Залетела!!!
Отвратительное
Когда хохлы кастрюли снимут?
Психоанализ Клавы
Трусы
В Алкашей вселяются черти
Помогите. Подскажите, как нейтрализовать собак? Может догхантеры есть? А если нет, подскажите препарат, чтобы быстро и безболезненно.
Лечение гомосексуализма