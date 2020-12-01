В немецком Трире водитель авто на полном ходу врезался в толпу людей

В Германии случилось ЧП. Уточняется, что в городе Трире водитель авто на полной скорости сбил пешеходов.
На данный момент официально сообщается о двух погибших. Кроме того, пострадали 15 человек. О причинах трагедии не сообщается. Полиция выясняет обстоятельства случившегося, передает РИА Новости.
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