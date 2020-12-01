Раскрыты новые подробности смерти сотрудника ФСО в Кремле

Стали известны обстоятельства последних минут жизни сотрудника Федеральной службы охраны, который покончил с собой прямо на рабочем месте в Кремле. Версия произошедшего в тот роковой день появилась в Сети.
Сообщается, что сотрудника ФСО вызвало к себе начальство. В кабинете мужчине сообщили, что ему придется выйти на работу девятый день подряд, передает "Царьград". Учитывая, что и рабочие смены у мужчины стали длиннее обычного, он вспылил, выругался и покинул комнату хлопнув дверью.
Сразу после этого мужчина зашел на кухню, где и погиб. Отмечается, что официального подтверждения этой версии не поступало.
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