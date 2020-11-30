Вскрылись подробности смерти сотрудника ФСО в Кремле

В СМИ появилась информация о самоубийстве сотрудника Федеральной службы охраны прямо на рабочем месте – на территории Кремля. Погибший мужчина не входил в то подразделение, которое отвечает за охрану президента России Владимира Путина, передает "Царьград". Его коллеги рассказали, что незадолго до трагедии он жаловался на переработки. В частности, перед смертью он отработал смену в более чем 15 часов, утверждают журналисты. Кроме того, не все в порядке было и в личной жизни погибшего. В декабре должен был состояться развод мужчины с супругой. Это произошло по их обоюдному согласию.