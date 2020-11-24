Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга

В настоящее время полиция ведет переговоры с мужчиной, который заперся в квартире. Вместе с ним находятся шестеро детей. Неизвестный обещает их убить, если его требования не будут выполнены.
По предварительной информации, 42-летний Денис Бельтюков является хозяином квартиры. Требования захватчика невнятны, однако он обещает начать убивать, если ему не пойдут навстречу.
Также появились данные о том, что у взявшего в заложники детей может быть огнестрельное оружие. Ранее мужчина работал в организациях, связанных с охранной деятельностью. Также Бельтюков был владельцем собственного охранного предприятия, поэтому, вероятно, что лицензия на оружие ему выдавалась.
В момент захвата заложников мужчина был пьян. Сообщается, что у захватчика и ранее наблюдались проблемы с алкоголем. Его неоднократно штрафовали за распитие спиртных напитков в общественных местах.
Судя по данным, Денис Бельтюков уличил супругу в измене и закатил скандал. Жена и вызвала полицию, так как не смогла попасть домой к детям. Отец угрожает им ножом и топором. На месте работает спецназ и сотрудники правоохранительных органов.
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