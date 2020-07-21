Захватившего в Луцке заложников мужчину обезвредил спецназ

Сотрудникам спецназа удалось обезвредить мужчину, который захватил заложников в украинском городе Луцк. Здоровью и жизни людей на данный момент ничего не угрожает.
Ранее в СМИ сообщали, что захвативший автобус в Луцке мужчина отпустил трех заложников. Это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил его требование. Политик записал видеообращение с призывом посмотреть фильм "Земляне" – именно об этом и просил захватчик.
Популярные темы форума
Почему уходят к молодым?
Когда уже поздно рожать?
Почему Армения и Азербайджан ругаются?
Украинская кровь
Влюбился в маму друга
Напились на свадьбе изменила мужу
Как мужики так быстро находят замену?
Повелась на бабки
Я люблю мужа сестры
Хочу выйти замуж