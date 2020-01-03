Под Парижем неизвестный напал с ножом на прохожих средь бела дня

Под Парижем неизвестный напал с ножом на прохожих, ранены четыре человека. По данным газеты Parisien, один из пострадавших скончался.
ЧП произошло в городском парке в Вильжюифе около двух часов дня. Полиция убила нападавшего тремя выстрелами, видео операции опубликовали в сеть очевидцы. Личность преступника не раскрывается.
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