Москвич написал заявление на девушку с "коронавирусом"

Житель Москвы написал заявление в полицию на девушку, приехавшую в Россию из Китая. Мужчина утверждает, что она якобы больна коронавирусом.
Как передает Пятый канал, знакомый рассказал москвичу, что в китайской компании одна из сотрудниц пришла на работу с высокой температурой. Руководство отправило девушку домой.
Наряд полиции выехал по указанному в заявлении адресу. Оказалось, что офис китайской организации был закрыт. Заболевшую сотрудницу не нашли.
Напомним, в декабре прошлого года в китайском городе Ухань было зафиксировано несколько случаев заболевания ранее неизвестным видом пневмонии. Возбудителем стал новый коронавирус 2019-nСoV. По последним данным, заразились более шести тысяч человек, 132 больных скончались, сообщает РИА ФАН.
Популярные темы форума
Страшна как смертный грех или Откуда миллионы у рассуждающей о нищих россиянах Алены Водонаевой?
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Интересная тема. Эликсир молодости и вечной жизни найден.
Кто есть "быдло"?..
За что Джуна ненавидела Пугачеву?
Про Крым
Быдлячество это образ мышления, способ общения...
Удочка или рыба
Будет ли свадьба у Бузовой с блогером Манукян?
Коронавирус в Китае