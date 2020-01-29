В Подмосковье мужчина отравил четырехмесячного сына снотворным

В Подмосковье мужчина случайно убил четырехмесячного сына. Следственный комитет возбудил уголовное дело, передает НСН.
Как установили правоохранители, в июле прошлого года отец подмешал снотворное в бутылочку со смесью и покормил ребенка. Через некоторое время он обнаружил сына без признаков жизни. Экспертиза показала, что малыш умер от острого отравления, сообщает ТАСС.
Популярные темы форума
Страшна как смертный грех или Откуда миллионы у рассуждающей о нищих россиянах Алены Водонаевой?
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Интересная тема. Эликсир молодости и вечной жизни найден.
Кто есть "быдло"?..
За что Джуна ненавидела Пугачеву?
Про Крым
Быдлячество это образ мышления, способ общения...
Удочка или рыба
Будет ли свадьба у Бузовой с блогером Манукян?
кончать в рот