Мужчина зарезал беременную экс-любовницу

Преступление было зафиксировано камерами наблюдения в жилом доме. На записи видно, как девушка зашла в подъезд, следом за ней в кадре появился мужчина.
Сначала он попытался поговорить с ней, после чего приобнял одной рукой за плечо, а другой начал наносить удары в живот. Камера зафиксировала, как мужчина вышел из подъезда и спрятал за пазуху предмет, похожий на нож, сообщает Пятый канал.
Преступник попытался сбежать из города. С помощью онлайн-сервиса для поиска автомобильных попутчиков он покинул Новосибирск и остановился в одной из омских гостиниц. Там его и нашли представители правоохранительных органов.
По информации "Вечерней Москвы", личность злоумышленника установлена. Ему грозит от восьми до 20 лет тюрьмы, либо пожизненное лишение свободы.
По данным телеканала "360", молодые люди жили вместе, потом расстались, и девушка стала скрываться от экс-возлюбленного. На момент смерти она находилась на восьмом месяце. По одной из версий, причиной преступления стала ревность, так как мужчина сомневался в своем отцовстве.
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