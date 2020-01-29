Под Москвой пьяный мужчина открыл стрельбу на железной дороге

В городском округе Люберцы пьяный мужчина устроил стрельбу на железнодорожных путях. ЧП случилось в поселке Красково.
Информации о пострадавших пока не поступало. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя и передали полиции. Возбуждено уголовное дело, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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