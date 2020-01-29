Пятерых экс-полицейских задержали по делу Голунова

Пятеро бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы задержаны по делу Ивана Голунова. Они находятся на допросе.
Журналист интернет-издания "Медуза" рад, что расследование продвигается. "Справедливость восторжествует тогда, когда будет судебное решение. Надеюсь, что оно будет справедливым", – цитирует Голунова ТАСС.
Напомним, что 6 июня 2019 года журналист был задержан полицией. При обысках стражи порядка обнаружили у Голунова несколько свертков с запрещенными веществами.
Эта история вызвала общественный резонанс: многие известные персоны выступили за освобождение журналиста. Спустя пять дней после задержания в отношении Голунова прекратили уголовное преследование, передает телеканал "360".
В январе 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полицейскими должностных полномочий. Журналиста "Медузы" признали потерпевшим, сообщает НСН.
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