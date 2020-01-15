Мужчина захватил заложника в небоскребе Москва-Сити

В Москве на 13-м этаже одного из небоскребов Москва-Сити мужчина взял в заложники человека. По данным Life, речь идет о башне "Империя".
На место ЧП направлены сотрудники правоохранительных органов и медики. О пострадавших не сообщается.
В Москве на 13-м этаже одного из небоскребов Москва-Сити мужчина взял в заложники человека. По данным Life, речь идет о башне "Империя".
На место ЧП направлены сотрудники правоохранительных органов и медики. О пострадавших не сообщается.
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