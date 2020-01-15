"Сильный хлопок": в Уфе взорвался многоквартирный дом

В жилом многоквартирном доме на Пекинской улице в Уфе утром 15 января прогремел взрыв газа. В помещении обрушились одна из стен и потолок, образовались завалы, сообщает телеканал "360". Очевидица рассказала, что жильцы соседних домов услышали "ужасно сильный хлопок".
По предварительным данным, пострадали три человека, еще 28 были эвакуированы. Последствия аварии устраняют 40 специалистов и 11 единиц техники. Спасатели сообщают, что людей под завалами нет.
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