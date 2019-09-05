На станции метро "Царицыно" женщина упала на рельсы

На станции метро "Царицыно" в Москве женщина упала на рельсы. Очевидцы происшествия помогли ей выбраться на платформу, передает "Москва 24" со ссылкой на АГН "Москва".
Инцидент произошел около 09:05 в четверг, 5 сентября. Женщине вызвали скорую помощь, однако о характере полученных ею травм не сообщается. Известно, что она до сих пор у медиков. По факту инцидента начата проверка.
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