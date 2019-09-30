В Москве взорвали и ограбили банкомат

В Москве на Бурятской улице неизвестные взорвали банкомат и забрали из него крупную сумму денег, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Полиция ведет розыск преступников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавляет "Москва 24". В то же время, по данным источников, из банкомата пропали 11 млн рублей. Инцидент произошел 30 сентября около 5 утра.
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