В Киселевске легковушка протаранила остановку

В Киселевске автомобиль врезался в автобусную обстановку. Авария произошла во вторник, 17 сентября. Об этом сообщает VSE42.ru со ссылкой на очевидцев.
По предварительной информации, пострадавших в результате ДТП нет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
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