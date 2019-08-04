Есть жертвы: в Москве элитная иномарка выгорела дотла

В ночь на 4 августа на Киевском шоссе произошло огненное ДТП с участием иномарки Chevrolet Corvette.
Как стало известно РЕН ТВ, авария случилась неподалеку от поворота на Внуково: машина протаранила отбойник, после чего ее охватило пламя.
По предварительным данным, страшное столкновение унесло жизни двоих человек.
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