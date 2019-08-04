Умер обладатель премии "Оскар" Донн Аллан Пеннебейкер

Умер американский режиссер-документалист и обладатель премии "Оскар" Донн Аллан Пеннебейкер. Он ушел из жизни в своем доме в Лонг-Айленде, пишет агентство AP. Стоит отметить, что Пеннебейкер начал карьеру в пятидесятых годах, когда снял картину о предвыборной гонке Джона Кеннеди. Кроме того, режиссер стал популярен благодаря своим работам о мировых рок-звездах.