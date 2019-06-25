Два истребителя столкнулись лоб в лоб над Германией

В небе над немецкой провинцией Передняя Померания столкнулись два истребителя Eurofighter. Очевидцы успели заснять катастрофу на видео, сообщает РИА Новости.
На кадрах видно, как один из самолетов после столкновения взорвался. Оба летчика успели катапультироваться, но один из них все-таки погиб. Причины инцидента не озвучиваются. Как заявили в ВВС Германии, крушение произошло во время тренировочных полетов.
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