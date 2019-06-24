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Происшествия

Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы

прочитано 497 раз

В центре столицы злоумышленник похитил у генерального директора ООО "Шанель" Жака Мари Даниэля Шенена мобильный телефон Apple, после чего снял с его банковского счета крупную сумму. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. 

Кража произошла недалеко от Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, пишет URA.ru. Общая сумма ущерба превысила два миллиона рублей. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Автор: Полина Крылова24 июня 2019, 11:24

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Спасибо тем, кто показал мне прекрасный сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/M4N6K9 Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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