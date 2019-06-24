Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы

В центре столицы злоумышленник похитил у генерального директора ООО "Шанель" Жака Мари Даниэля Шенена мобильный телефон Apple, после чего снял с его банковского счета крупную сумму. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Кража произошла недалеко от Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, пишет URA.ru. Общая сумма ущерба превысила два миллиона рублей. По факту случившегося проводится доследственная проверка.