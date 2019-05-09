Умер народный артист СССР Ариф Меликов. Выдающийся азербайджанский композитор скончался в возрасте 85 лет.
Меликов будет похоронен в первой Аллее почетного захоронения. Стоит отметить, что композитор был удостоен звания народного артиста СССР в 1986 году, передает РИА Новости.
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