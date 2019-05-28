Прохожий спас выпавшего из окна ребенка
Двухлетний мальчик остался дома без присмотра. Он случайно вылез из окна на пятом этаже. Ребенка заметила пожилая пара, но супруги не успели ему помочь – малыш сорвался.
В это время 28-летний молодой человек парковался возле этого дома. Он выскочил из авто с вытянутыми руками, когда мальчик свалился на него сверху.
Мужчина утверждает, что увидел ребенка, когда тот уже летел вниз. Он признается, что поймал малыша рефлекторно.
"Не знаю, что было дальше, потому что на какое-то время потерял сознание. Когда очнулся, кругом были полицейские и спасатели", – поделился он.
Обоих сразу доставили в больницу. К счастью, маленький мальчик не получил серьезных травм. Мужчина отделался лишь царапинами на голове и руках.
Отметим, инцидент произошел в китайском городе Инин Синьцзян-Уйгурскиого автономного района. Мужчину, спасшего малыша, зовут Тоник Турганбек.
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