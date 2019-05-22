Московский метрополитен оправдался за отказ от эвакуации пассажиров
В Московском метрополитене прокомментировали инцидент на Большой кольцевой линии, случившийся вечером 21 мая. Несколько поездов встали в тоннеле. Эвакуировать пассажиров по путям сотрудники подземки отказались – пришлось ждать, напоминает телеканал "360".
Причиной ЧП стал спад напряжения в контактном рельсе. Позже стало известно, что рассматривался и вариант с неисправностью токоприемника электропоезда. Движение было восстановлено только после полуночи, сообщает "Царьград".
Людей вывозили другим поездом: забирали несколько человек и доставляли на станцию "Хорошевская". "Вариант с ведением пассажиров по тоннелю был небезопасен. До ближайшей станции пришлось бы идти более километра по путям. Без специальной подготовки это опасно", – пояснили в метро.
На станции находились медики и сотрудники подземки с водой. Пассажирам предложили бесплатно добраться домой на автобусах, количество которых было в разы увеличено на нескольких маршрутах, пишет "Вечерняя Москва".
Первый участок Большой кольцевой линии открыли чуть больше года назад. Это было сделано в конце февраля 2018-го.
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