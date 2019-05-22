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Происшествия

Московский метрополитен оправдался за отказ от эвакуации пассажиров

Фото: www.globallookpress.com
Столичный метрополитен объяснил отказ от эвакуации пассажиров по путям из застрявших составов. По словам сотрудников подземки, они выбрали наиболее оптимальный вариант.
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В Московском метрополитене прокомментировали инцидент на Большой кольцевой линии, случившийся вечером 21 мая. Несколько поездов встали в тоннеле. Эвакуировать пассажиров по путям сотрудники подземки отказались – пришлось ждать, напоминает телеканал "360".

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Причиной ЧП стал спад напряжения в контактном рельсе. Позже стало известно, что рассматривался и вариант с неисправностью токоприемника электропоезда. Движение было восстановлено только после полуночи, сообщает "Царьград".

Людей вывозили другим поездом: забирали несколько человек и доставляли на станцию "Хорошевская". "Вариант с ведением пассажиров по тоннелю был небезопасен. До ближайшей станции пришлось бы идти более километра по путям. Без специальной подготовки это опасно", – пояснили в метро.

На станции находились медики и сотрудники подземки с водой. Пассажирам предложили бесплатно добраться домой на автобусах, количество которых было в разы увеличено на нескольких маршрутах, пишет "Вечерняя Москва".

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Публикация от Московское метро (@mosmetro)

Первый участок Большой кольцевой линии открыли чуть больше года назад. Это было сделано в конце февраля 2018-го.

22 мая 2019, 10:27

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