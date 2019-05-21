В московском метро пассажиры застряли в тоннеле
Во вторник вечером, 21 мая, между станциями "Хорошевская" и "Шелепиха" застряли три поезда. Согласно предварительной версии, причиной сбоя стала потеря напряжения в контактном рельсе.
Как сообщила пресс-служба московской подземки, угрозы для безопасности пассажиров нет. Сотрудники столичного метрополитена занимаются эвакуацией людей. Пассажиров из двух составов уже перевели в подъехавший исправный поезд. Они прибыли на ближайшую станцию.
Станции "Петровский парк", "Шелепиха", а также "Савеловская" Большой кольцевой линии временно закрыты для входа пассажиров. Мосгортранс пустил бесплатные компенсационные автобусы. Они следуют по маршруту "Шелепиха" – "Полежаевская" – "ЦСКА" – "Динамо", передает "Говорит Москва".
Ранее некоторые СМИ написали о том, что пассажиры столичной подземки заметили задымление между станциями "Хорошевская" и "Шелепиха". Позднее представители московского метро сообщили, что эта информация не соответствует действительности.
Взволнованная женщина еле сдерживала слезы
У певицы началась депрессия
На эту тему высказался агент певицы
Фанаты готовы перегрызть горло друг другу
Популярные темы форума
Взять кредит на свадьбу
Мой мужчина меня бьет
Гей скандал на канале Россия
Бессонница. Как быть?
Первый раз ударил
2 года без секса
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
Ищите мужика по расчету
Не получаю удовлетворения
Увеличила губы,а он меня бросил
Верите ли вы в привороты?
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Дочь ушла из дома
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Жить вместе до брака
Как вам Евровидение 2019?
Во всем виноваты евреи!
Боюсь одиночества
Замуж за иностранца
Мой муж гинеколог
Игра престолов!!!
Она ушла к моему другу
Народ, как думаете, куда доходсивее посылать, "В" тли "ГА"?
Сын занимается рекетом,он в 7 классе
Боюсь уколов, истерика
Тарасов передарил машину Бузовой
Не родись красивой, а родись счастливой
Очень хочу мальчика
Хочу вернуть старые отношения