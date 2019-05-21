В московском метро пассажиры застряли в тоннеле

В тоннеле столичного метро застряли три поезда. По предварительным данным, в составах находится около тысячи человек.

Во вторник вечером, 21 мая, между станциями "Хорошевская" и "Шелепиха" застряли три поезда. Согласно предварительной версии, причиной сбоя стала потеря напряжения в контактном рельсе.

Как сообщила пресс-служба московской подземки, угрозы для безопасности пассажиров нет. Сотрудники столичного метрополитена занимаются эвакуацией людей. Пассажиров из двух составов уже перевели в подъехавший исправный поезд. Они прибыли на ближайшую станцию.

Станции "Петровский парк", "Шелепиха", а также "Савеловская" Большой кольцевой линии временно закрыты для входа пассажиров. Мосгортранс пустил бесплатные компенсационные автобусы. Они следуют по маршруту "Шелепиха" – "Полежаевская" – "ЦСКА" – "Динамо", передает "Говорит Москва".

Ранее некоторые СМИ написали о том, что пассажиры столичной подземки заметили задымление между станциями "Хорошевская" и "Шелепиха". Позднее представители московского метро сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

