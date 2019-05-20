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Происшествия

В московском метро пассажир упал на пути

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В московском метро произошел сбой на Таганско-Краснопресненской линии из-за падения пассажира на рельсы. Движение по фиолетовой ветке было на время остановлено, передает "Москва 24".

"Нет движения поездов между станциями "Таганская" и "Выхино", – сообщила в Twitter пресс-служба московского метрополитена. Спустя час движение по линии было введено в график.

Автор: Полина Крылова20 мая 2019, 18:55

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