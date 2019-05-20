В московском метро пассажир упал на пути

В московском метро произошел сбой на Таганско-Краснопресненской линии из-за падения пассажира на рельсы. Движение по фиолетовой ветке было на время остановлено, передает "Москва 24".
"Нет движения поездов между станциями "Таганская" и "Выхино", – сообщила в Twitter пресс-служба московского метрополитена. Спустя час движение по линии было введено в график.
Батька доигрался
Артистка отбрила хейтеров в соцсети
Знаменитости вновь не могут найти общий язык
Юморист не смог попасть в собственную квартиру
Популярные темы форума
Взять кредит на свадьбу
Мой мужчина меня бьет
мне скучно,в школе я училась плохо!
Сын влюбился в старуху
Гей скандал на канале Россия
Бессонница. Как быть?
Первый раз ударил
Бросил на 6 неделе беременности
Ищите мужика по расчету
Не получаю удовлетворения
Увеличила губы,а он меня бросил
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
Верите ли вы в привороты?
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Жить вместе до брака
Дочь ушла из дома
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
2 года без секса
Вернулся спустя год
Подруга замутила с моим бывшим
Как вам Евровидение 2019?
Боюсь одиночества
Боюсь уколов, истерика
Она ушла к моему другу
Мой муж гинеколог
Игра престолов!!!
Во всем виноваты евреи!
Тарасов передарил машину Бузовой
Замуж за иностранца