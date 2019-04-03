На Василия Уткина совершено дерзкое нападение
В своем Telegram-канале телекомментатор сообщил, что злоумышленник распылил ему в лицо перцовый газ "черемуха". Василий Уткин подробно описан обстоятельства и подробности нападения.
"Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из "Локо-Спорт", у моей машины, в темноте", – рассказал журналист. При этом Василий Уткин добавил, что хулигану было легко его застать, поскольку в это время и в данном месте он бывает практически всегда.
Спортивный комментатор уточнил, что нападавший снимал все на видео, предположив, что это делалось для отчетности. Сначала Василий Уткин не понял, чем в него брызнули, лишь заметив "сладковатый запах". Он предположил, что это была "черемуха". Злоумышленник попал журналисту в левый глаз.
Василий Уткин подозревает в произошедшем двух человек, "которым захотелось бы это провернуть". При этом он сообщил, что у нападения "есть только одна причина".
Ранее стало известно о конфликте между Василием Уткиным и главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Журналист предположил, что при участии Черчесова был осуществлен трансфер защитника сборной Константина Рауша. На тот момент защитник обладал только немецким паспортом.
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