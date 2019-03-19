Уткин вывел Черчесова на чистую воду
Телекомментатор привел историю полузащитника "Спартака" Александра Ташаева, которого тренировал Станислав Черчесов. По словам журналиста, отец футболиста искал агента и вел переговоры с авторитетным агентством, но в последний момент отказался сотрудничать, потому что нашел более достойного представителя – Алана Агузарова.
Спустя несколько дней Александр Ташаев оказался в команде, где были Матье Вальбуэна, Кевин Кураньи и другие. Российский футболист перешел из "Динамо" в "Спартак". "История перехода сопровождалась постоянными вызовами Ташаева в сборную, потом переход состоялся, а в сборной на чемпионате мира Ташаев так и не оказался. Ну а чего же ехать, если продано?" – цитирует журналиста Комсомольская правда".
Василий Уткин отметил, что агент совсем не имеет футбольных связей и знаком только с тренером сборной России. Телекомментатор намекнул, что Станислав Черчесов мог открыть собственное футбольное агентство под именем Алана Агузарова.
Напомним, что недавно сборная России начала подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы, который пройдет летом 2020 года, передает телеканал "360". Как рассказал тренер, игроки прибыли в Новогорск в хорошем настроении. Он уточнил, что Роман Зобнин приехал с травмой сустава кисти, которую получил во время игры с "Зенитом." Станислав Черчесов выразил надежду, что спортсмен восстановится в ближайшее время.
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