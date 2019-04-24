В Москве неизвестные в масках устроили стрельбу

В столице неизвестные устроили стрельбу и напали на граждан Китая. Злоумышленники устроили разбой прямо на дороге.
Вооруженные грабители стреляли по машине потерпевших и отняли у них сумку с деньгами. В городе объявен план "Перехват". Пострадавших осматривают врачи, передает Telegram-канал Mash.
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