Неизвестные жестоко избили главу управления ФАС в Москве

На начальника управления ФАС России по контролю за гособоронзаказом Илью Гришина напали около его дома. Чиновника били по голове и лицу – у него диагностировано сотрясение мозга, передает телеканал "360".
Пострадавший сообщил журналистам, что злоумышленники набросились на него со спины. Никаких требований они не выдвигали, но Гришин уверен: нападение связано с его профессиональной деятельностью. Отмечается, что неизвестные под видом курьеров несколько раз звонили чиновнику и уточняли его домашний адрес.
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