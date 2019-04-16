В Серпухове в страшном пожаре погибли дети

Два мальчика пяти и семи лет погибли при пожаре в центре Серпухова, сообщает портал "Подмосковье сегодня". По предварительной версии, возгорание возникло, когда из квартиры отлучилась соседка, присматривающая за детьми. Их мать была на работе.
Женщина оставила мальчиков в запертой квартире, поэтому шансов выбраться у них не было. Причины пожара выясняются, возбуждено уголовное дело.
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