Сбежавшего из воинской части подо Ржевом контрактника нашли мертвым

В Тверской области в воинской части подо Ржевом расследуют смерть контрактника, сбежавшего накануне. Тело было обнаружено в одном из нежилых зданий неподалеку, передает телеканал "360".
Как уточняет RT, парню было 28 лет. Он служил в 6-й бригаде Воздушно-космических сил в звании сержанта, был старшиной роты. Отсутствие военного обнаружили утром 29 марта. С собой у него были автомат, более 100 патронов, каска и штык-нож.
В прессе появились ее фото топлес
Все самые интересные культурные мероприятия ближайших семи дней – в нашем обзоре
Эротические фотосессии не сказываются на профессиональных качествах
Общественность впала в ступор от такой откровенности
Популярные темы форума
Как выгнать мигрантов из страны
Крутит на минет.
Почему русские женщины себя не любят?
Овны самый лучший знак зодиака
Любить или быть любимым?
Почему у людей всегда такая страшная обувь?И не редко грязная .
Не хочу на работу ходить,что делать?
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.
Помощь гадалки, нужно ли это?
Беременность перед месячными
Ушел к другу и завис на две ночи
Пятые роды.
Посоветуйте хорошее успокоительное
Косметология творит чудеса
Ранняя беременность
Мама моего парня ко мне предвзята
Диета Ксении Бородиной
Кто пробовал Пинеамин в борьбе с климаксом?
Он дважды в разводе
Кто пишет и читает это <цензура>?
Как быстро похудеть?
Любовь или привычка?
С правилами не ознакомлен
Предложил пожить отдеально
У меня первая беременность
вам нравится гель лак,шлак?Не кажется вам ногти грубые и жёлтые с обратной стороны?
Минимальный доход для мужчины
Похудение и одежда
Все тратит на машину
Почему люди в России грызутся между собой?