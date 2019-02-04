Погибла вся семья: жуткие подробности пожара в доме на Никитской

Тело еще одного погибшего обнаружено под завалами сгоревшего "звездного дома" на Большой Никитской улице в Москве. По данным спасателей, это ребенок. Сообщается, что жертвами пожара стали члены одной семьи.

Погибшие – мама, бабушка, прабабушка и сыновья. Выжил ли отец детей – до сих пор неизвестно, передает телеграм-канал Mash.

По данным телеграм-канала, Галия Шакурова жила в квартире 48 на 6-м этаже "звездного дома". Здесь же проживали ее мать Елена и 83-летняя бабушка Алла Ивановна. Гражданский муж, Женя, работал кинодекоратором. Галия тоже работала в кино – ассистентом по актерам. В 2011-м у них родился мальчик Даниил, а через 2 года – второй сын, Тима.

Тела Галии, ее двоих детей, мамы и бабушки нашли под завалами на шестом этаже. Где глава семьи, был ли он дома – пока неизвестно.

Как сообщает RT, тело восьмой жертвы пожара в "звездном доме" было обнаружено около часа назад. Это ребенок, однако определить его пол не представляется возможным. Следователи и криминалисты продолжают осматривать место происшествия.

Одна из квартир в "звездном доме" принадлежит дирижеру Юрию Башмету. Он рассказал, что в момент пожара в квартире дома 12 на Никитском бульваре находились его дочь Ксения и няня ее ребенка. Эксперты считают, что именно здесь находился источник возгорания. Предполагают, что причиной стала сложная перепланировка квартиры.

Сгоревшее здание называют "звездным домом" неспроста. В частности, там расположены квартиры художника Никаса Сафронова и актрисы Ингеборги Дапкунайте. Пожар случился в ночь на 4 февраля. Ему был присвоен второй, повышенный уровень сложности. По факту гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело. Спасателям удалось эвакуировать 42 человека.

