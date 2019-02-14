В туалете МИДа в Москве нашли мертвого мужчину

В туалете на 19-м этаже здания Министерства иностранных дел России в Москве обнаружено тело мужчины, передает Тelegram-канал 112. Сообщается, что это сотрудник внешнеполитического ведомства.
По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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