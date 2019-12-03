В Башкирии автомобиль сбил лошадь

В Белорецком районе Башкирии произошла серьезная авария с участием животного. На 4-м километре трассы "Серменево-Амангильдино-Баймак" автомобиль LADA сбил лошадь, которая стояла на проезжей части.
От сильного удара машина съехала с дороги и врезалась в дерево. В результате аварии пострадали водитель и три пассажира автомобиля. Животное погибло, сообщает ToDayNews Ufa.
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