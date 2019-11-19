Машина гендиректора компании "Стокманн" попала в ДТП

Машина гендиректора "Стокманн" Геннадия Левкина попала в ДТП. Стали известны некоторые подробности происшествия.
Лихач на Volkswagen проехал на красный сигнал светофора, протаранил такси и Audi A8, которая принадлежит Геннадию Левкину. Самого бизнесмена в этот момент в автомобиле не было. Пассажиром такси оказалась ректор МГТУ Станкин. Пострадавшая с травмой грудной клетки была доставлена в одну из столичных больниц, пишет телеграм-канал "112".
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