В Москве неисправный трамвай снес два легковых автомобиля

В московских Сокольниках вагоновожатый случайно оторвал рукоятку управления трамваем, когда она была в положении "Вперед". Это привело к аварийной ситуации.
По данным телеграм-канала Baza, трамвай с пассажирами рванул вперед, снося все на своем пути. В результате ДТП были повреждены два легковых автомобиля.
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