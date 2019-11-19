В московском университете толпой избили первокурсника

В МГИМО студенты толпой избили первокурсника. Судя по всему, парня травили регулярно.
По данным телеграм-канала Mash, из здания филиала института на Ново-Спортивной улице в Одинцове пострадавший отправился в больницу. У него зафиксировали многочисленные травмы головы, в том числе закрытую черепно-мозговую травму и ушибы лица. Студент заявил, что боится за свою жизнь и здоровье и заявление писать не будет.
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