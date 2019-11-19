Массовая драка руферов с охранниками из "Москва-сити" попала на видео

Около 20 экстремалов попались пробраться на крышу высотки, чтобы сделать там снимки. Но в этом им помешали охранники.
Они стали избивать молодых людей. В Сети появилось видео-доказательство. На нем запечатлено как один работник ЧОПа бьет по лицу руфера, а другой в это же время заваливает экстремалов на пол, сообщает "ТВЦентр".
В определенный момент ситуация переворачивается с ног на голову. И теперь уже удары летят в сторону охранника.
На другой записи видно, как за экстремалами гонятся по улице. Когда один из охранников их догоняет, они заливают ему глаза из перцового баллончика.
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