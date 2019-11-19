В центре Москвы жестоко избили капитана спецназа

Несколько хулиганов жестоко избили сотрудника Центра спецназначения ФСБ России в центре Москвы. Капитан спецслужбы был госпитализирован.
По данным телеканала "360", у офицера диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. После избиения злоумышленники сели в автомобиль и скрылись.
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