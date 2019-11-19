В Раменском у женщины нашли 270 свертков с героином

Уголовное дело возбудили в Раменском в отношении женщины, у которой нашли около 800 граммов наркотиков. Ей грозит 20 лет тюрьмы.
Стало известно, что правоохранители обратили внимание на подозрительную женщину и решили задержать ее. Она созналась, что сделала закладку в урне у дома по улице Михалевича. На месте полицейские обнаружили контейнер со 151 героиновым свертком, передает "Подмосковье сегодня". Дома у задержанной нашли еще 119 пакетиков с наркотиком.
Популярные темы форума
Задай вопрос Виктору Сухорукову
Интарс Бусулис ждет ваших вопросов
Задай вопрос Рустаму Солнцеву
Что вы думаете об таком доценте который убил свою студентку
Люди хотят ,что-бы СССР вернули!Говорят,что назад будет всё!
Как повысить рождаемость?
Сплю с сыном подруги
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Как думаете, я дура?
Маленькая зарплата