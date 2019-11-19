Восемь больных детей забрали от бабушки в Москве

В одной из столичных квартир были обнаружены восемь больных детей, с которыми сидела 63-летняя бабушка. Выяснилось, что их мать отсутствовала дома в течение нескольких дней.
Как передает "360", малышей (в возрасте от полугода до 8 лет) нашли 18 ноября на юго-западе Москвы. У всех малолетних пациентов врачи выявили простудные заболевания разной степени тяжести.
Врачи посчитали, что дети находились в ненадлежащих условиях проживания, и проинформировали об этом правоохранительные органы. Сотрудники СК установили, что дети проживают в неполной семье, состоящей на учете в органах системы профилактики, передает "Вечерняя Москва".
В настоящее время проводят доследственную проверку, уточняется на портале VSE42.ru. В ходе нее правоохранители оценят действия работников органов системы профилактики, на учете которой стоит данная неблагополучная семья
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