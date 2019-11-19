Около 1,5 тонны наркотиков нашли в подмосковной нарколаборатории

Нарколабораторию обнаружили на территории бывшего фермерского хозяйства на участке общей площадью около четырех гектаров. В помещениях находились химические реакторы стоимостью до 500 тысяч рублей.
По данным портала "Москва 24", полицейские изъяли более 100 килограммов наркотических средств в кристаллизованной форме, 1,5 тонны – в жидком состоянии, четыре тонны химических реактивов, свыше 600 килограммов прекурсоров.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники полиции задержали трех химиков, возможного организатора и курьера-закладчика. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, передает телеканал "360".
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