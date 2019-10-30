Москвичку в ходе ссоры вытолкнули из окна многоэтажки

Жительницу Москвы госпитализировали с многочисленными переломами после падения из окна квартиры на седьмом этаже в жилом доме. На момент происшествия в квартире находился молодой человек пострадавшей.
По словам соседей, они слышали доносящиеся из квартиры крики и просьбы девушки "не делать этого", но сначала даже не обратили внимания, а потом было уже поздно. По данным "Вечерней Москвы", в настоящее время москвичка находится в реанимации. Она в крайне тяжелом состоянии.
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