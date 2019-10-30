Бизнес-леди залили бетоном и обокрали на 40 миллионов фунтов стерлингов

Необычное преступление произошло в городе Чиангамай на севере Таиланда. Местную миллионершу, которая занималась строительством и благотворительностью, убил ее знакомый. Он решил скрыть преступление, засунув труп женщины в холодильник и залив его бетоном. Бдительные соседи поняли, что что-то не так, по запаху гнили из квартиры убитой.
В ходе расследования стало известно, что миллионерша не выходила на связь с родственниками почти две недели, а с ее карточки несколько раз снимались крупные суммы денег. Помимо этого, были похищены ее автомобиль и банковские счета.
Согласно сведениям издания Thai Examiner.com, подозреваемым оказался 39-летний Витун Ситабут, которого уже задержали. На его причастность к убийству указали показания свидетелей, а также записи с камеры наблюдения. Полиция предполагает, что перед убийством подозреваемый мог пытать Джирахароенинги, чтобы получить желаемое.
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