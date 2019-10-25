На Украине курсанты покалечились из-за американского снаряда

Эксперты не раз отмечали, что украинская армия несет потери не только во время активных боевых действий против населения Донбасса. Опасны для ВСУ и времена перемирия – в сводках новостей попадаются отчеты о гибели военнослужащих в пьяных драках, ранениях из-за некачественной техники и других проблемах, "выкашивающих" ряды подконтрольных Киеву силовиков даже в мирное время.
Как показала практика, опасность подстерегает украинских военных даже в глубоком тылу во время обучения ратного дела. При этом доверять нельзя не только тому, что было сделано руками украинских умельцев – угрозу таит в себе и иностранное вооружение. Очередным доказательством этого тезиса послужил инцидент на полигоне близ поселка Черноморское в Одесской области.
Трое курсантов обнаружили в поле неразорвавшийся боеприпас американского производства, который остался там с прошлых учений, передает "Царьград". Они решили отнести его поближе к дороге и даже успешно справились с транспортировкой. Однако после этого отойти на безопасное расстояние не успели – боеприпас сдетонировал.
Глава академии генерал-майор Олег Гуляк отчитался, что всем трем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Согласно официальным данным, все они получили лишь легкие осколочные ранения. По факту произошедшего Государственное бюро расследований Украины и военная прокуратура начали проверку.
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