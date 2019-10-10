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Силовики Порошенко и Зеленского устроили перестрелку в Донбассе

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
В районе разведения сил в Донбассе произошла перестрелка. Пикантности произошедшему придает тот факт, что по обе стороны огня оказались украинские силовики.
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Нарушение условий перемирия со стороны украинских силовиков стало привычным делом для Донбасса. Однако на этот раз обстоятельства перестрелки заставили обратить на себя внимание. По обе стороны конфликта оказались служащие Вооруженных сил Украины.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Перестрелка произошла утром 10 октября между военными 35-й бригады морской пехоты и 3-го полка спецназначения ВСУ, сообщили в управлении Народной милиции Донецкой народной республики со ссылкой на данные разведки.

Причиной конфликта стал отказ морпехов-радикалов, поддерживающих Петра Порошенко, оставлять позиции. Вынудить выполнить приказ Владимира Зеленского их попытались спецназовцы.

Во время перестрелки разведчики ДНР зафиксировали пуск противотанковой управляемой ракеты. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

"Данные факты являются неоспоримыми доказательствами саботирования процесса разведения сил и средств украинскими националистами и их попыток принудить руководство страны к отказу от курса мирного урегулирования конфликта в Донбассе", – цитирует РИА ФАН сообщение ДНР.

Украинское общество оказалось не готово к процессу мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Из-за подписания "формулы Штайнмайера" в Киеве начались протесты против Зеленского. Некоторые активисты открыто выступают за продолжение войны.

Автор: 10 октября 2019, 16:08

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

аивап
Ответить
неплохо бы спросить самих жителей Донбасса о том чего ж всё таки они хотят- или остаться непризнанными или быть людьми 3 сорта в украине потому как даже ДЕйствующий министр МВД предлагает пропускать всех жителей ДНР_ЛНР через конц-фильро-лагеря
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