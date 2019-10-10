Силовики Порошенко и Зеленского устроили перестрелку в Донбассе

Нарушение условий перемирия со стороны украинских силовиков стало привычным делом для Донбасса. Однако на этот раз обстоятельства перестрелки заставили обратить на себя внимание. По обе стороны конфликта оказались служащие Вооруженных сил Украины.
Перестрелка произошла утром 10 октября между военными 35-й бригады морской пехоты и 3-го полка спецназначения ВСУ, сообщили в управлении Народной милиции Донецкой народной республики со ссылкой на данные разведки.
Причиной конфликта стал отказ морпехов-радикалов, поддерживающих Петра Порошенко, оставлять позиции. Вынудить выполнить приказ Владимира Зеленского их попытались спецназовцы.
Во время перестрелки разведчики ДНР зафиксировали пуск противотанковой управляемой ракеты. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.
Россия давно говорила ЕС: именно на Украине всячески блокируют продвижение к миру в Донбассе. Сегодня это подтвердил представитель полка «Азов» и ветеранов АТО: они не согласны на отвод войск и никогда не покинут Золотое. Встреча 4-ки под угрозой. Прямой вызов власти Зеленского.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 6, 2019
"Данные факты являются неоспоримыми доказательствами саботирования процесса разведения сил и средств украинскими националистами и их попыток принудить руководство страны к отказу от курса мирного урегулирования конфликта в Донбассе", – цитирует РИА ФАН сообщение ДНР.
Украинское общество оказалось не готово к процессу мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Из-за подписания "формулы Штайнмайера" в Киеве начались протесты против Зеленского. Некоторые активисты открыто выступают за продолжение войны.
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