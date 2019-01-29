Самолет экстренно сел в Сочи из-за нападения пассажира на стюардессу

Борт авиакомпании "Россия", выполнявший рейс Санкт-Петербург – Анталья, экстренно приземлился в Сочи из-за пьяного дебошира. Об этом сообщает "Царьград".
По предварительным данным, один из пассажиров избил стюардессу. Пилоты приняли решение об экстренной посадке – пострадавшей потребовалась медицинская помощь.
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