Челябинские врачи лечили погибшую от рака малышку от гастрита и инфекций

В Челябинской области из-за неправильного диагноза скончалась девятилетняя девочка. С осени прошлого года врачи лечили ребенка от гастрита и ротавирусной инфекции, однако в январе выяснилась, что школьница страдала от опухоли мозга. Но было уже слишком поздно и ребенка спасти не удалось.
Происшествием заинтересовались правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье: "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Министр здравоохранения России Вероника Скворцова обещала проконтролировать ход расследования. Об это сообщает "Царьград".
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