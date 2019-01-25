Во время взрыва в китайском торговом центре погиб человек

В китайском Чанчуне произошел взрыв. В результате ЧП погиб как минимум один человек.
По предварительным данным, взрыв был частью террористической атаки. Очевидцы сообщают о человеке, бросавшем бомбы из окна на улицу, передает Пятый канал.
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